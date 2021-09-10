Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ

Президент України не виключає можливості початку повномасштабної війни України з Росією

Президент України не виключає можливості початку повномасштабної війни України з Росією

«Ми не хотіли б удаватися до якихось апокаліптичних очікувань», – заявив речник Кремля

Висловлювання президента України Володимира Зеленського про можливість повноцінної війни з Росією в Кремлі назвали апокаліптичними і не хотіли б їм віддаватися. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Тасс».

Зеленський у п'ятницю, 10 вересня, заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

«Ми не хотіли б удаватися до якихось апокаліптичних очікувань», – відреагував Пєсков.

Він також додав, що Кремль з жалем сприйняв заяву президента України про можливість повноцінної війни з Росією.

«З жалем», – відповів Пєсков на запитання, як у Кремлі поставилися до такого вислову.

До слова, президент України вкотре підкреслив, що небезпека повномасштабного військового конфлікту абсолютно реальна, і її джерелом є не Україна, а Російська Федерація.

Раніше під час форуму YES Brainstorming Володимир Зеленський поставив ультиматум НАТО, зазначивши, що Україна готова до вступу до організації.

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