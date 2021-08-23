Це буде війна: Президент про реформування Конституційного суду

Реформи в Україні проходять через війну, каже президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що реформування Конституційного суду України буде війною. Оскільки в нашій країні всі реформи проходять через війну. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Це буде війна, але у нас через війну все реформується. Будемо, значить, воювати. Я цього не боюся і хочу це довести до реального, в хорошому сенсі слова, кінця – щоб був інший, прозорий суд», – заявив він.

При цьому він додав, що українці повинні розуміти, що судове рішення в будь-якому випадку буде справедливим.

«Я хочу поважати суд. Хочу знати, якщо щось трапиться і будуть порушені мої права, якщо я навіть просто скажу: дивись, я на тебе подам до суду... Людина повинна розуміти, що буде справедливе судове рішення, і людина буде захищена. Тому суд ми повинні поважати, а вони (судді) повинні це заслужити», – заявив глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави.

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