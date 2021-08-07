Війна на Донбасі. Зеленський нарешті починає розуміти реалії

Про інтерв’ю Зеленського з точки зору політтехнологій

Зеленський, судячи не так з самої репліки щодо від’їзду росіян до Росії, як з того, що саме цю репліку зробили центральною в усьому інтерв’ю (що має в цілому якраз доволі звичний «замирювальний» характер), нарешті починає розуміти реалії. Концепція «миру на Донбасі за будь-яку ціну», на якій він прийшов до влади з приголомшливим результатом, при зіткненні з реаліями втратила актуальність.

Соціологія вже стільки місяців поспіль фіксує різкий перепад між підтримкою Зеленського в регіонах Півдня і Сходу та підтримкою в решті областей, що це вже час визнати сталим фактом. Зеленський і «Слуги» втратили електорат Півдня і Сходу. Відповідно, публічна кампанія має переорієнтовуватись на інші регіони – отже, міняти акценти, міняти базову риторику, міняти оцінки.

На цьому тлі стають зрозумілішими теперішні спроби зачистки радикалів. При тому за чисто кримінальні діяння, ніякої політики, ніякого соціального протесту. Зекоманда планує бодай частково «взяти під контроль вулицю» - не допустити перехоплення публічної ініціативи кимось іншим, тим більше «народними месниками».

Крок логічний і своєчасний. Нагадаю, майже половина виборців схвалюють проведення дострокових парламентських виборів. І лише трохи менше схвалюють проведення дострокових президентських виборів. Тут дійсно важливо втримати контроль і ініціативу у власних руках. При тому, що обставини цьому геть не сприяють. Це я і про тарифи, і про Байдена, і про продаж землі...

Крім того, такий різкий перехід Зеленського до радикальніших заяв цілком може виконувати ще одну задачу: в будь-який спосіб зняти з президента відповідальність за передвиборчі заяви 2019-го року. На сьогодні вже остаточно очевидна безперспективність позиції адепта примирення і дружби з агресором. Це, серед іншого, елементарно економічно невигідно України, навіть якщо не зачіпати військовий, політичний, дипломатичний моменти. І отакий економічний підхід, ймовірно, Зеленському врешті зрозумілий.

Висновок: в нас на очах відбувається зміна електорального і ідеологічного позиціонування президента. Отже, ймовірність масштабних політичних подій – тобто, дострокових виборів – дійсно значна.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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