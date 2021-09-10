Велика війна з Росією? Зеленський дав тривожний прогноз

Президент нагадав про початок агресії РФ щодо України у 2014 році

На думку президента України, не слід виключати ймовірності повномаштабної війни з РФ

Президент України не виключає можливості початку повномасштабної війни України з Росією. Про це Володимир Зеленський розповів на форумі «Ялтинська Європейська стратегія» (YES).

За словами президента, доказом того, що таку можливість не можна виключати, є агресивні дії РФ щодо України у 2014 році.

Зеленський зазначив, що, на його думку, рано чи пізно Україна поверне і окуповані Росією території, і людей. Він також не виключає, що згодом можуть нормалізуватися і стосунки двох держав, однак це потребуватиме багато часу.

Президент України вкотре підкреслив, що небезпека повномасштабного військового конфлікту абсолютно реальна, і її джерелом є не Україна, а Російська Федерація.

Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводиться у форматі YES Brainstorming і присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

Раніше під час форуму Володимир Зеленський поставив ультиматум НАТО, зазначивши, що Україна готова до вступу до організації.

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