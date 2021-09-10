  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Велика війна з Росією? Зеленський дав тривожний прогноз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент нагадав про початок агресії РФ щодо України у 2014 році - Велика війна з Росією? Зеленський дав тривожний прогноз
    Президент нагадав про початок агресії РФ щодо України у 2014 році

    На думку президента України, не слід виключати ймовірності повномаштабної війни з РФ

    Президент України не виключає можливості початку повномасштабної війни України з Росією. Про це Володимир Зеленський розповів на форумі «Ялтинська Європейська стратегія» (YES).

    За словами президента, доказом того, що таку можливість не можна виключати, є агресивні дії РФ щодо України у 2014 році.

    Зеленський зазначив, що, на його думку, рано чи пізно Україна поверне і окуповані Росією території, і людей. Він також не виключає, що згодом можуть нормалізуватися і стосунки двох держав, однак це потребуватиме багато часу.

    Президент України вкотре підкреслив, що небезпека повномасштабного військового конфлікту абсолютно реальна, і її джерелом є не Україна, а Російська Федерація.

    Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводиться у форматі YES Brainstorming і присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

    Раніше під час форуму Володимир Зеленський поставив ультиматум НАТО, зазначивши, що Україна готова до вступу до організації.

    Читайте також:
    Теги: Росія війна Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Велика війна з Росією? Зеленський дав тривожний прогноз