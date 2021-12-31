Переговори Путіна та Байдена: Білий дім розповів подробиці

Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 30 грудня закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації довкола України. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден також пригрозив Росії наслідками у випадку вторгнення в Україну.

«Він (Байден - ред.) чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну», – йдеться в заяві Білого дому.

Байден висловив підтримку дипломатичним зусиллям, зокрема, майбутнім переговорам між США, Росією, НАТО та ОБСЄ щодо безпеки в Європі.

Та, водночас він наголосив, що досягти істотного прогресу в цих переговорах можна лише за умови деескалації ситуації, а не її загострення.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.