Банкова повідомила, о котрій відбудеться розмова Зеленського та Байдена
Сьогодні два президенти поспілкуються телефоном
Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом відбудеться сьогодні, 2 січня. Переговори почнуться після 22:00 за київським часом. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook.
«Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть телефонну розмову після 22:00 за Києвом», – написав він.
Нагадаємо, очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, проведуть телефонну розмову 2 січня. Передбачається, що вона стосуватиметься безпеки України та тлі зростання російської агресії.
Згодом Зеленський назвав головну тему майбутньої розмови з Байденом.
Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.
30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.
Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.
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