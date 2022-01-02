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    Банкова повідомила, о котрій відбудеться розмова Зеленського та Байдена

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    Переговори почнуться увечері за київським часом - Банкова повідомила, о котрій відбудеться розмова Зеленського та Байдена
    Переговори почнуться увечері за київським часом
    фото: колаж із відкритих джерел

    Сьогодні два президенти поспілкуються телефоном

    Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом відбудеться сьогодні, 2 січня. Переговори почнуться після 22:00 за київським часом. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook.

    «Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть телефонну розмову після 22:00 за Києвом», – написав він.

    Нагадаємо, очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, проведуть телефонну розмову 2 січня. Передбачається, що вона стосуватиметься безпеки України та тлі зростання російської агресії.

    Згодом Зеленський назвав головну тему майбутньої розмови з Байденом.

    Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

    Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

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    Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський Сергій Никифоров прессекретар
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    Банкова повідомила, о котрій відбудеться розмова Зеленського та Байдена