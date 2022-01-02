Банкова повідомила, о котрій відбудеться розмова Зеленського та Байдена

Сьогодні два президенти поспілкуються телефоном

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом відбудеться сьогодні, 2 січня. Переговори почнуться після 22:00 за київським часом. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook.

«Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть телефонну розмову після 22:00 за Києвом», – написав він.

Нагадаємо, очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, проведуть телефонну розмову 2 січня. Передбачається, що вона стосуватиметься безпеки України та тлі зростання російської агресії.

Згодом Зеленський назвав головну тему майбутньої розмови з Байденом.

Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

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