Путін пригрозив Байдену розривом відносин із США, – ЗМІ

Байден зазначив, що у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни зроблять масштабні санкції

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з американським колегою Джо Байденом зазначив про можливість повного розриву відносин між двома країнами у разі запровадження обіцяних «безпрецедентних санкцій». Про це заявив помічник російського лідера Юрій Ушаков, повідомляють російські ЗМІ.

Байден розповів про два шляхи, два аспекти підходу США. За словами американського чиновника, вони залежать від російських дій у майбутній період, повідомляє ТАСС із посиланням на представника вашингтонської адміністрації високого рангу.

Як перший розглядається шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Другий шлях, зазначив чиновник, більшою мірою сфокусовано на стримуванні та економічних заходах.

Ушаков розповів, що Байден зазначив, що «у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни зроблять масштабні санкції», зокрема в економічній та військовій сферах.

«Але наш президент відразу ж відреагував на це тим, що якщо Захід все-таки вирішиться в тих чи інших умовах запровадити згадані безпрецедентні санкції, то все це може призвести до повного розриву відносин між нашими країнами», – зазначив російський дипломат.

Як підкреслюється, відносинам Росії із Заходом санкції «завдадуть серйозної шкоди».

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.