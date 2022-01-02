Кремль поскаржився, що Україна затягує перемовини щодо Донбасу

РФ нібито готова до будь-якого формату переговорів за участі США: за яких умов

Росія готова працювати зі Сполученими Штатами по Донбасу в будь-якому форматі. Зокрема, при розумінні безальтернативності Мінських угод. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, пише «Тасс».

«Ми, зі свого боку, готові співпрацювати в будь-якому форматі на основі підтриманого Вашингтоном принципу безальтернативності мінських угод і неможливості врегулювати конфлікт без надання особливого статусу Донбасу», – заявив він.

При цьому Руденко додав, що Росія готова працювати з США при розумінні, що участь американської сторони матиме позитивну «додану вартість».

Він також повідомив, що Росія пропонувала США провести в рамках «нормандського формату» зустріч за участю представників окупованих Донецька і Луганська.

«На жаль, позитивної відповіді не отримали», – додав заступник голови МЗС РФ.

Також за словами заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка, нібито приписування Росії зобов’язань по «Мінську» заганяє переговори у глухий кут. Мовляв, відновлення миру на Донбасі віддаляється на невизначений термін через те, що Україна оголошує Росію стороною конфлікту та приписує їй зобов’язання по Мінську.

Тим часом, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Як відомо, концентрація військ РФ біля кордонів України сягнула безпрецедентних масштабів.

Нагадаємо, Росія перетворює Крим на військову базу: окупанти будують новий полігон.

Водночас секретар РНБО вважає, що Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну

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