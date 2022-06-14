Путін заткнув рот Поклонській

У зв’язку з призначенням на нову посаду зрадниця України Наталія Поклонська припиняє вести сторінки у соцмережах

Ексдепутатку Держдуми та колишню «прокурорку» окупованого РФ Криму Наталію Поклонську призначили на посаду радника генерального прокурора Росії. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Поклонська додала, що у зв’язку з призначенням на нову посаду вона припиняє будь-яку публічну діяльність та ведення сторінок у соцмережах.

«Мною припиняється ведення соціальних сторінок та будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до федерального закону «Про прокуратуру РФ». Для представників засобів масової інформації повідомляю, що за коментарями слід звертатися до прес-служби Генеральної прокуратури РФ», – написала вона.

Нагадаємо, 13 червня президент Росії Володимир Путін звільнив з посади заступника голови «Росспівробітництва» ексдепутатку Держдуми та колишню «прокурорку» окупованого РФ Криму Наталію Поклонську.

Раніше Поклонська висловила думку, що символ Z, який використовується РФ, став уособлювати трагедію як для росіян, так і для України. У соцмережах Поклонська написала, що закликає «до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно». Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам. У відповідь на заяву підконтрольному Кремлю «парламенті» окупованого РФ Криму запропонували позбавити Поклонську всіх звань та нагород.

Наталія Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала там в українській прокуратурі. У березні 2014 року перейшла на бік окупантів, росіяни її призначили «прокурором Криму».

Зусиллями прокурорки Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який назвали «екстремістським». Також колаборантка працювала над обвинуваченням у справі кримських патріотів Олега Сенцова та Олександра Костенка та ін.

На фейкових «виборах» у Криму Поклонська стала так званою «депутаткою» Держдуми РФ від «Єдиної Росії». Надалі на короткий час була призначена послом РФ у Кабо-Верде, після чого – заступницею глави «Россотрудничества».

Нещодавно слідчі затримали ексчоловіка Поклонської, який очолював «ОПЗЖ» в Маріуполі.

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