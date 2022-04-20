Окупанти вигадали «страшну кару» для Поклонської, яка критикує війну

Зрадниця Поклонська назвала букву Z символом трагедії та горя

Ексдепутатка Держдуми та колишня «прокурорка» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська вважає, що символ Z, який використовується РФ, став уособлювати трагедію як для росіян, так і для України.

На заяву Поклонської вже відреагував голова «Росспівробітництва» Євген Примаков, заявивши, що про неї буде зроблено відповідні висновки.

«Що ж стосується певного волюнтаризму та висловлювання свободи думок держслужбовцями у зв'язку з виконанням ними обов'язків у федеральному агентстві, то інтереси агентства та держави, яке вона представляє, вважаю пріоритетними, у зв'язку з чим буде зроблено належні за всіма нашими укладеннями та нормативною базою висновки», – написав він.

У підконтрольному Кремлю «парламенті» окупованого РФ Криму запропонували позбавити Поклонську всіх звань та нагород за її висловлювання.

Зазначається, що під час засідання депутат від фракції ЛДПР Сергій Дрьомов розкритикував висловлювання Поклонської щодо символу Z.

У соцмережах Поклонська написала, що закликає «до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно». Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам.

ЛДПРівець Дрьомов, коментуючи це, заявив, що Поклонській потрібно вибачитися. А якщо «таке ще раз повториться, її необхідно позбавити всіх звань та нагород».

Так званий «спікер держради» Криму Володимир Константинов у коментарі журналістам заявив, що підтримує думку Дрьомова.

Наталія Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала там в українській прокуратурі. У березні 2014 року перейшла на бік окупантів, росіяни її призначили «прокурором Криму».

Зусиллями прокурорки Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який назвали «екстремістським». Також колаборантка працювала над обвинуваченням у справі кримських патріотів Олега Сенцова та Олександра Костенка та ін.

На фейкових «виборах» у Криму Поклонська стала так званою «депутаткою» Держдуми РФ від «Єдиної Росії». Надалі на короткий час була призначена послом РФ у Кабо-Верде, після чого – заступницею глави «Россотрудничества».

Нещодавно слідчі затримали ексчоловіка Поклонської, який очолював «ОПЗЖ» в Маріуполі.

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