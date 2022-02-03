Зрадниця Поклонська розказала, які завдання виконуватиме для Путіна на новій посаді

Експрокурорка, яка перебігла на бік Росії, обіцяє захищати права росіян в... Україні

Колишня прокурорка нині окупованого Криму та ексдепутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська прокоментувала росЗМІ своє призначення на посаду заступниці голови Росспівробітництва.

«У Росспівробітництві і на цій посаді я намагатимуся виконувати гідно свої обов'язки на благо нашої Батьківщини та на благо людей», — пафосно заявила Поклонська.

Пріоритетом у роботі на новій посаді зрадниця також назвала захист прав росіян за кордоном, зокрема, в Україні.

Варто вказати, що 2 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про звільнення Поклонської з посади посла в Кабо-Верде та щодо призначення її заступницею голови Росспівробітництва.

19 січня Поклонська заявила, що плани щодо її вступу на посаду посла в Кабо-Верде скасовано «у зв'язку з особистими обставинами». Послом Росії у Кабо-Верде Поклонську призначили у жовтні 2021 року.

Поклонська з травня 2014 року по жовтень 2016 року обіймала посаду «прокурорки» в окупованому Криму. Потім її було обрано депутаткою Держдуми VII скликання. Від участі у парламентських виборах 2021 року Поклонська відмовилася у зв'язку з «новою роботою», не уточнивши деталі.

У грудні суд Києва надав дозвіл на затримання Поклонської, яка підозрюється у державній зраді в Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали причину, чому прокурорка-зрадниця Поклонська не стала послом.

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