Зрадниця України Поклонська тепер готується зрадити Путіна?

Колаборантка почала публічно сумніватись, що Путін говорить правду

Колишня прокурорка Автономної республіки Крим, яке зрадила Україну Наталія Поклонська записала відеозвернення, в якому поставила під сумнів кремлівську пропаганду, яка говорить про «спеціальну операцію» в Україні.

«Сьогодні уже не знайти потрібних слів, які можуть змінити ситуацію щодо взаємних образ між росіянами і українцями. Кожен каже «ми переможемо, тому що ми за справедливість, з нами бог!». У кожного свої гасла. Українці борються за свою землю і свободу. Росіяни своїх не кидають. З ким же бог? У всіх патріотичні і благородні цілі. Це тупик. Задумайтеся на мить. Можливо, не буває абсолютної правди і тим паче, монополії на неї?», – риторично запитує Поклонська.

Вона закликала зупинити війну і «розпалювання ненависті одне до одного». На її переконання, «усі ці вісім років одна частина України жила у жахітті під мовчання і засудження іншої її частини. При цьому, вона не уточнює, хто саме жив у жахітті, висловлюючись абстрактно.

«Ми зайшли дуже далеко і потрібно брати на себе сміливість брати відповідальність за майбутнє. Не передаючи його до рук тих, у кого зброя», – сказала вона.

«Я звертаюся до росіян і українців. Потрібно не роз’єднуватися, а об’єднатися одне з одним без з’ясування хто патріот, а хто – ні. Ми або усвідомимо все разом, або знищимо світ», – сказала Поклонська.

Нагадаємо, Україна сьомий день стримує повномасштабне вторгнення Росії. Офіційно Кремль називає війну «спеціальною операцією», заперечуючи те, що в Україні війна, а Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

Найбільш складна ситуація у Херсоні, Харкові, Маріуполі, Чернігові і на Київщині.

Як повідомлялося раніше, до Держдуми внесено законопроект про кримінальну відповідальність та покарання до 15 років за «виготовлення та розповсюдження фейків» про дії збройних сил Росії.

Окрім того, у Росії заборонено, або обмежено доступ до ряду ЗМІ за те, що вони війну називають війною, а так звану «спеціальну операцію», на чому наполягає Кремль, називають «нападом» і «вторгненням» Росії в Україну.