Путін звільнив із посади зрадницю Поклонську

Колаборантка Наталія Поклонська втратила ще одну посаду у Росії

Президент Росії Володимир Путін звільнив з посади заступника голови «Росспівробітництва» ексдепутатку Держдуми та колишню «прокурорку» окупованого РФ Криму Наталію Поклонську. Відповідний указ оприлюднила пресслужба російського президента.

«Звільнити Наталію Поклонську з посади заступника голови Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародного гуманітарного співробітництва [«Росспівробітництва»]. Указ набирає чинності з дня його підписання», – йдеться у документі.

Указ Путіна датований 13 червня.

Указ про звільнення Поклонської

Поклонська уже відреагувала на оприлюднення указу про її звільнення. На своїй сторінці у Facebook вона розповіла, що звільнення пов'язане з переходом на іншу роботу.

«Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про моє звільнення з посади заступника керівника «Росспівробітництва» у зв'язку з моїм переходом на іншу роботу. Я вдячна нашому президентові за підтримку та довіру», – написала вона.

Нагадаємо, раніше ексдепутатка Держдуми та колишня «прокурорка» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська висловила думку, що символ Z, який використовується РФ, став уособлювати трагедію як для росіян, так і для України. У соцмережах Поклонська написала, що закликає «до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно». Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам. У відповідь на заяву підконтрольному Кремлю «парламенті» окупованого РФ Криму запропонували позбавити Поклонську всіх звань та нагород.

Наталія Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала там в українській прокуратурі. У березні 2014 року перейшла на бік окупантів, росіяни її призначили «прокурором Криму».

Зусиллями прокурорки Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який назвали «екстремістським». Також колаборантка працювала над обвинуваченням у справі кримських патріотів Олега Сенцова та Олександра Костенка та ін.

На фейкових «виборах» у Криму Поклонська стала так званою «депутаткою» Держдуми РФ від «Єдиної Росії». Надалі на короткий час була призначена послом РФ у Кабо-Верде, після чого – заступницею глави «Россотрудничества».

Нещодавно слідчі затримали ексчоловіка Поклонської, який очолював «ОПЗЖ» в Маріуполі.

Читайте також: