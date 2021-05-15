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    Країна рухається невідомо куди, а на віражах за борт вивалюються якісь міністри

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Країна рухається невідомо куди, а на віражах за борт вивалюються якісь міністри

    Президент відповідає лише за успіхи, а за провали має відповідати хтось інший

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    Вчера вечером появилась новость, что два министра (экономики и инфраструктуры) подали в отставку, третьего (здравоохранения) заставить подать в отставку не удалось, поэтому его придется увольнять по представлению премьера. И что еще два (финансов и экологии) могут отправиться следом.

    Честно говоря, воспринимаю все это почти равнодушно.

    Кто знает, чем занимался Петрашко? Кто вообще знает, что это у нас министр экономики?
    Кто знает, чем занимался Криклий? Нет, дорогами занимались другие люди.
    Почему их увольняют – черт его знает, да и ему одному это знание интересно.

    Со Степановым чуть веселее, но и здесь было ясно, что его уберут вслед за очередной волной коронавируса. Ушла волна, и унесла с собой министра вместе с негативом от, мягко говоря, не блестящей борьбы с эпидемией. И вот вам чистый лист – нет больше ни одного человека, который во всем виноват.

    Хотя ковид – это глобальная угроза, и за противодействие ему обычно отвечают лидеры стран. Тем более там, где премьер – это тень тени президента.

    Но наш президент несет ответственность только за успехи. А за провалы должен отвечать кто-то другой. Поэтому как только начались проблемы с кислородом и вакцинами, из речей Зеленского исчез коронавирус. Мастер спорта по борьбе с ним превратился в мастера спорта по игнорированию.

    Зато нам из волшебного цилиндра с надписью «РНБО» театральными жестами достают то контрабандистов, то воров в законе, то дачи в Конча-Заспе... Скоро до безбилетников дойдут.

    Страна движется неизвестно куда, виляя, как маркитантская лодка, а на некоторых лихих виражах за борт вываливаются какие-то министры. Да и хрен с ними.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент коронавірус
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