Перший термін президентства Кучми. Посол Німеччини розповіла, коли Україна була найсильнішою і найслабкішою

Анка Фельдгаузен розказала, що застала в Україні чотири політичні епохи

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв’ю «Главкому», коли, на її думку, Україна переживала найважчий період.

Пані посол, ви працювали в Україні на різних посадах за трьох різних політичних епох: раннього Кучми (з 1994-го по 1997-й роки), потім – в часи Януковича і Революції гідності і зараз – в статусі посла – в часи президентства Зеленського. На вашу думку, коли Україна була найслабшою і коли найсильнішою в плані національної безпеки?

Я б сказала, що я застала в Україні навіть чотири епохи. Бо 2010-й і 2015-й роки — це були ніби різні країни. Після першого перебування в Україні (на посаді референтки з питань преси і протоколу) я рік навчалася в США, де написала звіт про зовнішню політику України в 90-х роках. Аналізувала якраз перший термін президентства Кучми. І можу сказати, що той період був досить важливим для України. Адже тоді було підписано ключові договори про співпрацю з усіма ключовими країнами-сусідами.

І з росіянами теж…

Так, і з росіянами у 1997 році (Договір про дружбу, співробітництво і партнерство – «Главком»). Всі ці договори зміцнили позицію України як в регіоні, так і з точки зору безпеки.

Що стосується найбільш важкого періоду, то, очевидно, що це початок анексії Криму і війни на Сході України. Зараз є великий прогрес, і зараз Україна в набагато кращому стані.

Тим не менше, у 2008 році Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Якби це сталося, ще невідомо, чи Росія зважилась би на так звану анексію Криму та бойові дії на Донбасі. Німеччині завжди закидають той факт, що ваша країна разом із Францією на саміті у Бухаресті не підтримала надання Україні ПДЧ. Нинішнє посередництво канцлерки Меркель і її активність в урегулюванні конфлікту з Росією – це відплата за нерішучість десятилітньої давнини?

Я б не пов’язувала ці два факти. Канцлерка Меркель від щирого серця хотіла допомогти Україні. Те, що відбулося на Майдані у 2013-2014 роках, серйозно вплинуло на весь світ. І канцлерка тоді сказала, що Німеччина буде більше підтримувати українців. Що й сталося. Ми разом з Францією у 2014-му році зробили дуже багато для України, зокрема, і задля підписання Мінських угод. Це була наша допомога. І ми завжди намагалися бути двигуном вашої країни до Європи.

Невелике уточнення. Ви вважаєте, що експресія Майдану допомогла канцлерці Меркель у переосмисленні того, що відбувалося в Україні до того?

Саме так. Знаєте, у мене також є спогади, емоції часів Майдану, які забути неможливо. Ми тоді в посольстві дуже багато часу витрачали на об’єктивне інформування нашого керівництва про те, що відбувалося в Україні в ті часи. Згадайте, як після трьох років правління Януковича у вашій країні наступила «всеохоплююча стабільність», і на Україну навіть іноземні кореспонденти не дуже звертали увагу, бо нічого нового не відбувалося.

Але коли почався Майдан, щодня Україна була у всіх вечірніх новинах. Це дивилися усі німці, і особливо канцлерка Меркель. Вона сама родом зі Східної Німеччини, і для неї ці події на Майдані сприймалися дійсно дуже емоційно, я думаю.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв’ю «Главкому», що не бачить «нічого страшного» переговорах про Україну без участі української сторони. Також вона відповіла, чому, на її думку, президент Володимир Зеленський так хоче прямих переговорів з Путіним.

Також посол Німеччини прокоментувала можливість зміни «нормандського формату».

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