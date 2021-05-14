  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Путіна стежать за ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не «полювання на відьом»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Медведчуку оголосили підозру в державній зраді - У Путіна стежать за ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не «полювання на відьом»
    Медведчуку оголосили підозру в державній зраді
    Фото zagittya.com.ua

    «Ми жодним чином не маємо наміру втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання» – Пєсков

    Російська Федерація не втручатиметься в ситуацію з Віктором Медведчуком, якого в Україні підозрюють у державній зраді і відправили під домашній арешт. При цьому Кремль хоче бути впевнений, що мова не йде про політичне «полювання на відьом». Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

    За його словами, у Путіна стежать за тим, як розвивається ситуація з Медведчуком.

    «Ми жодним чином не маємо наміру в них (події) втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил», – заявив Пєсков.

    Сьогодні стало відомо, що на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.


    Читайте також:


    Теги: Віктор Медведчук Путін арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies