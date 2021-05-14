У Путіна стежать за ситуацію з Медведчуком: хочемо бути впевнені, що це не «полювання на відьом»

«Ми жодним чином не маємо наміру втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання» – Пєсков

Російська Федерація не втручатиметься в ситуацію з Віктором Медведчуком, якого в Україні підозрюють у державній зраді і відправили під домашній арешт. При цьому Кремль хоче бути впевнений, що мова не йде про політичне «полювання на відьом». Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, у Путіна стежать за тим, як розвивається ситуація з Медведчуком.

«Ми жодним чином не маємо наміру в них (події) втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне полювання на відьом і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил», – заявив Пєсков.

Сьогодні стало відомо, що на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язано з його бізнесом в окупованому Криму.







