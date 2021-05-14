Офіс генпрокурора пояснив, чому Медведчуку поки не закидають фінансування тероризму
Фінансування тероризму Медведчуком наразі розслідується
Нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку поки не інкримінують фінансування тероризму, тому що окупований Крим та РФ не визнано терористичними організаціями. Про це 13 травня в ефірі ток-шоу «Право на владу» сказав перший заступник генерального прокурора Роман Говда.
«На даний час орган досудового розслідування в праві давати юридичну кваліфікацію і здійснювати такі процесуальні дії, як повідомлення про підозру, за тими фактами чи обставинами, які вважає переконливими для себе, які ми вважаємо, що в нас є достатньо доказів для цього. Тому ми дали саме такі епізоди, повідомили про підозру саме в таких епізодах і будемо на даний час доводити їх. Чому немає саме фінансування тероризму. Історія в тому, що Крим, який анексувала Російська Федерація, не визнаний терористичною організацією. В нас визнані тільки «ЛНР», «ДНР» терористичними організаціями. І сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння чи фінансування терористичних організацій», – пояснив Говда.
В Офісі генерального прокурора додали, що фінансування тероризму Медведчуком наразі розслідується.
«Ми пішли з іншого боку. Крим на даний час є тимчасово окупованою територією, що зафіксовано в резолюціях ООН, а також в Законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим. І тому саме ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованій Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду», – сказав Говда.
Як відомо, суд відправив Медведчука під домашній арешт. Кум Путіна Віктор Медведчук поїхав з суду під крики «путінська ку*ва» (відео).
Згодом Медведчук відреагував на рішення про домашній арешт та розповів, чим займатиметься.
Зазначимо, в ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні. Додамо, що клопотання прокуратури розглядав суддя В’ячеслав Підпалий.
Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.