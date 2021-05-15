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    Стефанішина озвучила позицію України щодо ПДЧ на саміті НАТО

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    &laquo;Перед нами відкривається історичне вікно можливостей&raquo; &ndash; Стефанішина - Стефанішина озвучила позицію України щодо ПДЧ на саміті НАТО

    «Перед нами відкривається історичне вікно можливостей» – Стефанішина

    Фото з відкритих джерел

    НАТО має продемонструвати, що Росія не має права вето в Альянсі – Стефанішина

    Україна наполягає на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, і очікує, що саміт у червні у своїй заяві прокладе шлях до отримання ПДЧ.

    Про це зазначила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє пресслужба форуму.

    «Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії в майбутньому буде надано членство. І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки», – сказала вона.

    «Наша позиція полягає в тому, що дана обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ», – додала віцепрем’єрка.

    Стефанішина підкреслила, що НАТО має продемонструвати, що Росія не має права вето в Альянсі.

    «Рішення про ПДЧ і членство в Альянсі є дуже важливими для України. Але я гадаю, що надання Україні ПДЧ на даному етапі є навіть важливішим для самого Альянсу, аби продемонструвати трансатлантичну єдність і показати, що є «план Маршалла» для демократичного розвитку. І до того ж щоб на наступному етапі показати, що Росія не має права голосу в Альянсі», – сказала вона.

    Віцепрем'єр зазначила, що в середині України сьогодні існує підтримка вступу країни до Альянсу.

    «Більшість політичних лідерів підтримують євроатлантичну інтеграцію. Більшість політичних еліт підтримують членство в НАТО. Рівень громадської підтримки зростає з року в рік, особливо з 2014 року», – сказала вона.

    Стефанішина наголосила, що нове керівництво США також підтримує ідею членства України в НАТО.

    «Перед нами відкривається історичне вікно можливостей з політичною підтримкою всередині країни, підтримкою з боку населення, ключових лідерів, країн НАТО. І, звичайно, майбутня стратегія НАТО 2030 має містити підтвердження політики відкритих дверей», – резюмувала вона.

    Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що питання «Північного потоку-2» – це питання не тільки України, але й Польщі, яка теж може понести багатомільярдні збитки.

    Теги: Росія США НАТО саміт посол Україна населення Ольга Стефанішина
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