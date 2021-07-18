Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном

Данилюк просив дружину майбутнього президента змусити його відповідальніше ставитися до зустрічі з західним лідером

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк просив дружину Володимира Зеленського вплинути на нього під час підготовки до зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, що відбулася за девʼять днів до другого туру президентських виборів в Україні. Про це ексчиновник розповів у програмі «Світське життя з Катериною Осадчою»

За словами Олександра Данилюка, найважчим під час підготовки зустрічі було налаштувати Володимира Зеленського на роботу. Попри те, що перед самітом було підготовано велику кількість аналітичних матеріалів, він лише поверхово знайомився із ними.

«Бували випадки, коли я надавав документи, а він (Зеленський – «Главком») не хотів готуватися. Казав: «я пішов» – і йшов. Я тоді телефонував дружині Зеленського в номер і казав: «Олено, щось здається, Володимир не найкращим чином підготувався до зустрічі з президентом Франції». Через деякий час у мій номер заходить Зеленський, каже: «Ладно, давай мені папку», – розповів Данилюк.

На думку екссекретаря РНБО, така поведінка могла пояснюватись тим, що це була перша серйозна міжнародна зустріч Зеленського, для якого подібна підготовка була незвичною

В організації зустрічі Зеленського з Макроном брав активну участь Олександр Данилюк

Нагадаємо, що кандидат в президенти України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном 12 квітня 2019 року – за кілька днів до другого туру виборів. Лідер Французької Республіки прийняв кандидата в президенти України у своїй резиденції – Єлисейському палаці в Парижі. Разом із Зеленським у зустрічі взяли участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній член НАЗК Руслан Рябошапка і керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Згодом вже обраний президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня 2021 року. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.