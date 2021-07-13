Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті

Зеленський: «Тепер я бачу, на що він витрачає свій час».

Президент Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про історію та ідентичність України, опубліковану на сайті Кремля. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на Форумі «Україна 30».

«Якщо президент РФ почав писати українською, отже, ми все правильно робимо. Я підтримую це рішення в такому напрямі. Ті частини, які я прочитав... Я побачив там глибоку роботу. Президент РФ витратив чимало часу, там багато архівної праці. Я позаздрив, що президент такої великої країни має час на такий обсяг роботи», – розповів Зеленський.

Український президент висловив припущення, що час, потрібний на підготовку статті, Путін міг би використати для зустрічі з Зеленським, якої давно чекають в обох країнах. Під час цього заходу Зеленський міг би, зокрема, надати Путіну багато матеріалів для нових статей.

«Ми постійно говоримо про нашу зустріч. І російському президенту постійно бракує часу. Тепер я бачу, на що він його витрачає. Деякі речі, про які він написав, ми могли б обговорити. І я міг би надати йому чимало матеріалів, які можна було б використати у майбутній статті», – поділився міркуваннями Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що слова Путіна про «братні народи» суперечать діям РФ щодо України.

«Щодо братського народу я вже відповідав. Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом, але згадують в інших випадках. Так «по-братськи» не чинять, тут щось ближче до історії Каїна та Авеля», – додав Зеленський.

До слова, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію перекручували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.

Ткаченко зазначив, що «переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своїй Московії».