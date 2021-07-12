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    Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин

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    Володимир Путін написав статтю про Україну - Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин
    Володимир Путін написав статтю про Україну
    Фото з відкритих джерел

    Глава Кремля звинуватив Україну у небажанні повертати окупований Донбас

    Президент Росії Володимир Путін вважає, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той мирним шляхом начебто не прийме нинішню політику Києва. Про це йдеться у статті Путіна, яка опублікована на сайті президента Росії.

    «Судячи з усього, і все більше переконуюсь у цьому: Києву Донбас просто не потрібен. Чому? Тому що, по-перше, мешканці цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав’язати силою, блокадою, погрозами. І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, які дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з «ДНР» і «ЛНР» за посередництвом Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проєкту «антиРосія», – заявив Путін.

    На його думку, вищевказаний проєкт «може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога».

    «І додам – під протекторатом, контролем з боку західних держав», – впевнений лідер країни-агресорки.

    Зазначимо, президент Росії Володимир Путін знову взявся за історичних аналіз і озвучив свою версію походження сучасної Україну. Він назвав Україну «дітищем радянської епохи» і вважає, що вона створювалася за рахунок історичної Росії.

    До слова, Зеленський розповів, як закінчити війну на Донбасі «дуже скоро».

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    Теги: Донбас ДНР ЛНР Путін політика Україна президент
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    Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин