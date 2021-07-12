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    Історичний аналіз від Путіна: Україна – «дітище радянської епохи»

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    Путін вважає, що Україна&nbsp;створювалася за рахунок історичної Росії - Історичний аналіз від Путіна: Україна – «дітище радянської епохи»
    Путін вважає, що Україна створювалася за рахунок історичної Росії
    Фото: kremlin.ru

    У статті президента РФ йдеться про те, що саме Володимир Ленін в 1918 переконав так звану Донецько-Криворізьку республіку діяти в складі України

    Президент Росії Володимир Путін знову взявся за історичних аналіз і озвучив свою версію походження сучасної Україну. Він назвав Україну «дітищем радянської епохи» і вважає, що вона створювалася за рахунок історичної Росії. Про це йдеться у статті Путіна, що опублікована на сайті президента Росії.

    У його статті йдеться про те, що саме Володимир Ленін в 1918 переконав так звану Донецько-Криворізьку республіку діяти в складі України. Ця республіка була проголошена на території нинішніх південно-східних областей.

    У 1939 році після розподілу Польщі до складу УРСР включили західноукраїнські землі, в 1940 році – Бессарабію і Північну Буковину, в 1948 році – чорноморський острів Зміїний, а в 1954 році – Крим.

    Крім того, він нагадав, що в 1945 році Закарпатська Україна виступала за приєднання в РРФСР або вступ в Радянських Союз на правах окремо республіки, але її включили до складу Української РСР.

    «Таким чином, сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що в значній мірі вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз'єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу», – зазначив Путін.

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    Теги: Крим історія США Путін Україна
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    Історичний аналіз від Путіна: Україна – «дітище радянської епохи»