Історичний аналіз від Путіна: Україна – «дітище радянської епохи»

У статті президента РФ йдеться про те, що саме Володимир Ленін в 1918 переконав так звану Донецько-Криворізьку республіку діяти в складі України

Президент Росії Володимир Путін знову взявся за історичних аналіз і озвучив свою версію походження сучасної Україну. Він назвав Україну «дітищем радянської епохи» і вважає, що вона створювалася за рахунок історичної Росії. Про це йдеться у статті Путіна, що опублікована на сайті президента Росії.

У його статті йдеться про те, що саме Володимир Ленін в 1918 переконав так звану Донецько-Криворізьку республіку діяти в складі України. Ця республіка була проголошена на території нинішніх південно-східних областей.

У 1939 році після розподілу Польщі до складу УРСР включили західноукраїнські землі, в 1940 році – Бессарабію і Північну Буковину, в 1948 році – чорноморський острів Зміїний, а в 1954 році – Крим.

Крім того, він нагадав, що в 1945 році Закарпатська Україна виступала за приєднання в РРФСР або вступ в Радянських Союз на правах окремо республіки, але її включили до складу Української РСР.

«Таким чином, сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що в значній мірі вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз'єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу», – зазначив Путін.