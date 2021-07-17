«Летів літак, потім упав». У мережі відреагували на пост Зеленського до сьомої річниці збиття MH17

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній був збитий над тимчасово окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року

Користувачі Facebook дорікають президенту за відсутність конкретики, у дописі він не вказує, що літак збили російські війська

У мережі відреагували на пост президента України Володимира Зеленського до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17.

«Сім років тому в небі над Україною сталася жахлива катастрофа пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH17. Внаслідок трагедії загинуло 298 людей. 298 втрачених життів, 298 зруйнованих мрій про щасливе майбутнє. Світ має знати правду. Вірю, що істину найближчим часом буде встановлено», – написав Зеленський у Instagram.

Водночас користувачі Facebook дорікають президенту за відсутність конкретики. У дописі він не вказує, що літак збили російські війська із території окупованого Донбасу.

«Просто сама собою сталася катастрофа. Летів літак, потім впав. Це трагедія. Світ має дізнатись правду. Хтось, щось, десь, якось. Стиль за два роки не змінився», – написав Антон Ходза.

Крім того, винних у трагедії і досі не покарано.

«Володимир Зеленський, скажіть, а що трапилось з тим літаком? Помилка пілота? Технічна несправність? Що встановило слідство? Дякую!», – ідеться у публікації волонтера Романа Сініцина.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над тимчасово окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. ЄС як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.

До слова, Цього тижня на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Як повідомлялося, сьогодні минає сім років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей.