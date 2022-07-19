Банкова готує для Венедіктової запасний аеродром. Депутат назвав посаду

Представник партії влади раніше запевнив, що Ірина Венедіктова залишається частиною команди президента

Звільнена сьогодні з посади генпрокурора Ірина Венедіктова може обійняти дипломатичну посаду. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За інформацією нардепа, Венедіктова претендує на посаду посла України у Швейцарії.

«Підтверджую, що Венедіктову розглядають на кандидата на роль посла України в Швейцарію», – написав Гончаренко.

Зазначимо, що раніше очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Ірина Венедіктова, попри її звільнення з посади генпрокурора, залишається важливим членом команди президента Володимира Зеленського.

За словами нардепа, досвід Венедіктової «послужить державі на новому місці, яке потребує посилення професійними менеджерами та юристами». Арахамія натякнув, що Венедіктова може отримати дипломатичну посаду.

Як відомо, сьогодні, 19 липня, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Венедіктова, коментуючи своє відсторонення, заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Як повідомлялося, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

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