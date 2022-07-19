США прокоментували відсторонення Венедиктової і Баканова

Прайс запевнив, що США зможуть налагодити контакт і з новим главою Офісу генпрокурора

США регулярно підтримують зв'язок з українськими партнерами

Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади і вони будуть уважно стежити за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу Нед Прайс.

Він зазначив, що США щодня на зв'язку з нашими українськими партнерами.

«Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією», – сказав Прайс.

Він додав, що США у своїх відносинах з Україною «вкладалися в інститути, а не конкретних осіб», тому впевнені, що зможуть налагодити контакт і з новим главою Офісу генпрокурора.

«Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимося з українськими партнерами, щоб допомогти їм притягнути до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства... Часто йдеться не про конфіденційну інформацію», – заявив Прайс.

Представник Держдеп також сказав, що багато даних США передають Офісу генерального прокурора «на рутинній основі», вони є і у відкритих джерелах.

«Так, ми обмінюємося з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися», – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Венедіктова прокоментувала своє відсторонення від виконання обов'язків генерального прокурора України. Вона зазначила, що була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала.

Генпрокурорка наголошує, що їй є чим пишатися на займаній посаді і вона продемонструвала гарні результати роботи та об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на відставку генпрокурора. Маасікас наголосив, що під час відсторонення генпрокурора Україна має співпрацювати із міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів.