Разумков розповів, хто хоче зайняти його крісло у Раді

Спікер парламенту зізнався, що Стефанчук завжди хотів обіймати посаду голови Верховної Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту. Про це Разумков повідомив на брифінгу по закінченню Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

«Конфлікту у мене з ним не було. Руслан Олексійович (Стефанчук – ред.) хотів обіймати цю посаду, навіть коли я знаходився на самоізоляції. Він не дуже це приховував, він листи писав з проханням пояснити, чому не він виконує обов’язки. На щастя для мене і для прикрості для деяких моїх колег, стан здоров’я точно дозволяв виконувати функції голови Верховної Ради», – сказав він.

Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив надати йому підписні листи щодо відкликання голови парламенту.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.