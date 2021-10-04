Законопроєкт про СБУ. Правозахисниця повідомила, чим він загрожує журналістам та активістам

Новий закон фактично скасовує існування поняття «приватна інформація»

У Верховній Раді України доопрацьовано та підготовано до прийняття у другому читанні законопроект про Службу безпеки України, який дозволить СБУ без рішення суду та будь-якого санкціонування отримувати доступ до особистої інформації громадян, а також інформації, що становить комерційну, службову чи будь-яку іншу таємницю. Про це на своїй сторінці у Facebook написала правозахисниця, координаторка Євромайдан SOS Олександра Матвійчук.

На думку Матвійчук, текст законопроекту у його поточному вигляді містить серйозні загрози для суспільства та, фактично, порушує норми Конституції.

«По-перше. Приватної інформації більше не існує, тепер СБУ може вимагати доступ до будь-якої інформації навіть без рішення суду. Тобто вже завтра після ухвалення законопроекту до вас в офіс може прийти СБУ та зажадати поритися у вашому персональному компьютері та базах даних. Байдуже, ви журналіст, юрист, дослідник, медик, громадський активіст і т.п. та яку конфіденційну інформацію там зберігаєте», – повідомила правозахисниця, посилаючись на ч.3 ст.13 вищезгаданого законопроекту.

Також Олександра Матвійчук додала, що після прийняття законопроекту вся інформація операторів та провайдерів телекомунікацій буде видаватися СБУ без жодної санкції суду, хоча це прямо суперечить статті 31 Конституції України (яка гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, і передбачає винятки тільки на основні рішення суду).

«Тепер СБУ просто на раз може зняти інформацію про ваш персональний трафік і ще багато чого», – додала координаторка Євромайдан SOS.

Матвійчук висловила сподівання, що народні депутати, маючи інстинкт самозбаражання, під час голосування за даний законопроект, принаймні, внесуть правки до його тексту прямо у сесійній залі.

«Лояльність керівництва держави річ мінлива, а перебування при владі тимчасове. А нам усім у цій країні жити», – підсумувала Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, СБУ відкрила архівні свідчення очевидців трагедії у Бабиному Яру.

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