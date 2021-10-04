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    Закон про олігархів носить виключно піарний характер, – ексзаступник міністра економіки

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    Нефьодов&nbsp;наголосив, шо ведення переліків чи реєстрів олігархів не має жодної практичної користі - Закон про олігархів носить виключно піарний характер, – ексзаступник міністра економіки
    Нефьодов наголосив, шо ведення переліків чи реєстрів олігархів не має жодної практичної користі

    «У нас боротьба з олігархами – це щось на кшталт спортивної риболовлі», – Нефьодов

    Закон про олігархів має виключно піарний характер і немає нічого спільного з боротьбою проти них. Про це заявив ексзаступник міністра економіки Максим Нефьодов.

    «Мені здається, що це носить виключно піарний ефект і точно не якийсь реально суттєвий», – заявив Нефьодов в інтерв’ю проєкту «Сором» Яніни Соколової.

    Він наголосив, шо ведення переліків чи реєстрів олігархів не має жодної практичної користі.

    «У нас боротьба з олігархами, справді, це щось на кшталт спортивної риболовлі, коли держава декларує страшну боротьбу, після чого кажуть, що державний бюджет зросте внаслідок цієї боротьби аж на цілих 0,3%, тобто ми страшно побороли олігархів, ми включимо їх в якісь переліки і будемо писати про це на вебсайтах. Це знову-таки «страшний результат» у лапках», – додав ексзамміністра.

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

    Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.

    Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України та запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

    Теги: Верховна Рада закон Максим Нефьодов деолігархізація
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    Закон про олігархів носить виключно піарний характер, – ексзаступник міністра економіки