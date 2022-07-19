Верховна Рада встановила періодичність перепису населення

Проведення Всеукраїнського перепису населення в Україні має відбуватися не рідше одного разу на десять років

Верховна Рада України на засіданні 19 липня проголосувала в цілому за закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності, який стосується питань проведення Всеукраїнського перепису населення. За відповідний документ віддали свої голоси 237 народних обранців.

У пояснювальній записці до закону зазначено, що статистична інформація, сформована за результатами Всеукраїнського перепису населення у 2001 році, втратила актуальність. Тому необхідно удосконалити законодавство в галузі статистики відповідно до сучасної правової системи України, зокрема, для проведення Всеукраїнського перепису населення.

Законом вносяться зміни до законів України «Про державну статистику», «Про Всеукраїнський перепис населення» тощо. Встановлюється періодичність проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на десять років. Дата й термін проведення перепису визначатиметься Кабінетом міністрів України.

Отримувати дані для перепису населення пропонується також сучасними методами, зокрема заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті, використання національних електронних інформаційних ресурсів.

Відтепер заборонено залучати до виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням перепису населення та обробленням його результатів, громадян України, які:

за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених їм робіт;

мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи).

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

Також повідомлялося, що компанію Apple можуть залучити до перепису населення в Україні.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким в Україні живе близько 37 млн осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.