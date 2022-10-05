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Зміна глави Нацбанку. Експерт спрогнозував, яких рішень чекати від Пишного

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зміна глави Нацбанку. Експерт спрогнозував, яких рішень чекати від Пишного
Експерт прокоментував зміну голови Нацбанку
фото з відкритих джерел

Основний кандидат – Андрій Пишний входить в групу Єрмака-Макфола, яка розробляє і лобіює санкції проти РФ

Економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, вважає що основне в зміні голови правління НБУ – це те, що вона відбувається цілком цивілізованим та безконфліктним чином.

«Ситуація точно кардинально відрізняться від 2019-го року. Абсолютно відсутні погрози, «зливи», заяви про політичний тиск у внутрішніх та іноземних ЗМІ. Надалі є оперативна робота Офісу президента та Верховної Ради по затвердженню відставки і координації голосування за нового керівника НБУ. Наскільки розумію, Офіс максимально оперативно запропонував нового очільника. Що цілком правильно для воєнного стану. Знову ж таки, на відміну від 2019-го року, можливості для затягування процесу відбору і голосування немає», – каже Григорій Кукуруза.

За його словами основний кандидат – Андрій Пишний входить в групу Єрмака-Макфола, яка розробляє і лобіює санкції проти РФ.

«Це важливий момент. Якщо зазвичай голова центрального банку – це «позмінно» банкір та макроекономіст, то в нашому випадку не менш важливою є і функція дипломата», – говорит економіст Ukraine Economic Outlook.

«Я вважаю, що від Андрія Пишного можна очікувати активізації в боротьбі з прихованим російським капіталом, а також рішень спрямованих на стимулювання економічного зростання. Це все дає надію на те, що новий голова НБУ принесе чимало користі країні», – каже Кукуруза.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.

Раніше повідомлялося, що від початку війни Андрій Пишний увійшов до складу групи Єрмака - Макфола з розробки пакету санкцій проти Російської Федерації. Активно виступає за визнання Росії державою - спонсором тероризму.

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Теги: вибух депутат Ощадбанк полон робота санкції Андрій Пишний Нацбанк

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