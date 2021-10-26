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    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)

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    Поранених серед цивільного населення немає - Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)
    Поранених серед цивільного населення немає
    фото: Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

    Бойовики пошкодили шість житлових будинків

    Сьогодні, 26 жовтня, близько 10:10 представники незаконних збройних формувань РФ влаштували мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що у Донецькій області. Про це повідомила прокуратура області.

    Досудовим розслідуванням зафіксовано, що під час обстрілу пошкоджено шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)
    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)
    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)
    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)
    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)
    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)
    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)

    Наразі обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії досі триває, після чого будуть проведені першочергові слідчі (розшукові) дії.

    Досудове розслідування також триває.

    Нагадаємо, що 26 жовтня окупанти вбили українського воїна на Донеччині. Від початку доби ворог сім разів порушував режим припинення вогню.

    Сьогодні стало відомо, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка в Донецькій області.

    Крім того, за даними розвідки, російські бойовики розгортають табори для вербування студентів на Донбасі.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі війна Донеччина обстріл село Операція Об’єднаних сил
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    Російські терористи обстріляли житлові будинки у Гранітному (фото)