Війна з Росією. Радник Банкової: у влади є дев'ять сценаріїв

Банкова визнала, що війна вже триває

Україна робить все, аби максимально бути готовою до будь-якого типу агресії щодо своїх територій. Про те, що сьогодні вже зроблено в цьому напрямку, а також, що ще планується зробити, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у програмі «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

«Що стосується сучасного воєнно-політичного керівництва України, можу сказати одне, що перше – ми виходимо з того, що війна вже йде, а друге – що вона може піти шляхом ескалації та набути, наприклад, вигляду повномасштабного конфлікту», – сказав Арестович.

Експерт також зазначив, що в Україні опрацьовують кілька сценаріїв протистояння можливій агресії з боку РФ.

«Здійснено стратегічне планування, дев'ять сценаріїв розглядається. По них (сценаріях – ред.) підготовлені заходи від прикордонних провокацій до повномасштабної війни. Це забезпечується безпека країни стратегічна з партнерами країнами по НАТО і країнами-сусідами, це планова діяльність. Міністр оборони США Остін (Ллойд – ред.) прилітає наступного тижня. Будемо здійснювати наступні етапи планування і взаємодії аж до виробництва спільної з США збройної військової техніки, це також в планах. Будується науково-дослідний центр з безпілотних літальних апаратів (БПЛА – ред.) під Васильковим з Туреччиною, вже почалося будівництво, рекордний воєнний бюджет», – сказав Арестович.

Крім того, радник глави Офісу президента перерахував низку стратегічних нормативних документів, які в Україні встигли прийняти станом на сьогодні.

«Найголовніше я хотів (сказати – ред.), що треба збудувати систему законів, які дозволяють це робити. Цього року прийнято: план оборони, його за 30 років не було як такого, стратегія національної безпеки, стратегія військової безпеки, стратегія інформаційної безпеки, закон про національний спротив, закон про розвідку, і багато чого, що дозволить вибудувати систему національної оборони згори донизу, від нормативно-правової бази до останнього солдата», – зазначив він.

Нагадаємо, з кінця березня ЗМІ та міжнародні спостерігачі заговорили про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною, а жителі півдня Росії почали масово публікувати в соцмережах кадри з військовою технікою, що рухається до кордону. Переміщення російської військової техніки навесні 2021 року деяким експертам нагадало рух військ після окупації Криму у 2014 році, коли їх так само стягували до українського кордону.

Також Олексій Арестович роз'яснив ситуацію, що стосується Нормандського формату. За його словами, долю цих переговорів визначають два фактори:

«Перший – це візит Нуланд (заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд – прим. ред.) до Москви та перемовини з цього приводу, тобто мова йде про можливе повернення США в цьому чи іншому варіанті в Нормандський формат, про який нібито дискутується. Тому що сторони заявляють про різні речі – чекаємо. Ці консультації відбуваються спільно з Україною. Андрій Єрмак як політичний радник і глава Офісу Президента розмовляв із Нуланд безпосередньо перед її візитом до Москви.

Другий – це те, що формально сторони – МЗС Німеччини та Франції – анонсують зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Тобто якийсь трек йде і ми можемо сказати, що принаймні Франції, Німеччині та Україні така зустріч потрібна. І якщо подивитися з точки зору, що росіяни нам відмовляють в адекватності нашого керівництва країни й країні відмовляють як системі, яка хоче домовлятися на російських умовах, ми можемо сказати, що відмовили РФ і керівництву РФ ще раніше. Тому що і ми, і наші міжнародні партнери одразу надали – дуже давно – оцінку, що ключ – у голові однієї людини (звати її Володимир Путін), а рішення – в Кремлі. Питання війни на Донбасі та деокупації Криму може відбутися за одну хвилину. Два телефонних дзвінки Путіна і все – війни немає, розпочинається процес деокупації. Одна-єдина людина вирішує це все», – розповів Арестович.

Нагадаємо, 15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України.

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