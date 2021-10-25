Радник Єрмака пригрозив Росії українськими ракетами

Росія дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву

Позаштатний радник глави офісу президента України і прессекретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пригрозив Росії українськими ракетами, які будуть спрямовані на Москву найближчим часом. Його слова передає телеканал «Дім».

За словами політика, російська сторона «дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в якийсь найближчим найближчому майбутньому».

Причиною для цього він назвав роботу над ракетною програмою. Арестович висловив упевненість в тому, що ракети оперативно-тактичного рівня «зможуть діставати до Москви».

«Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані», – заявив він.

У цьому ж інтерв'ю Арестович передбачив «кінець Росії» в разі «нападу» на Україну. На думку політика, Росія «блефує», коли «лякає вторгненням, розширенням, натякає на загрози», щоб змусити Київ «посунутися щодо російських хотілок»