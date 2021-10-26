Намір Росії використати газову кризу в Європі у своїх цілях може мати зворотній ефект

Європа може почати швидше переходити на зелену енергію

Мовою оригіналу

Вот уже и советник Джозефа Байдена по энергобезопасности Амос Хохштейн заявил, что Владимир Путин все ближе к использованию природного газа как инструмента давления, если Россия и дальше будет удерживать экспорт в Европу на фоне кризиса. Хохштейн добавил, что у России действительно есть запасы газа, и ее власти сознательно не поставляют их, пока Европа не согласится с российскими требованиями.

Россия пытается:

1. Оказывать давление на ЕС, с тем, чтобы блок отказался от ряда правил регулирования газовых рынков, а также чтобы ЕС отошел от спотов и перешел к долгосрочным контрактам с «Газпромом». Ну и само собой – чтобы СП-2 был как можно быстрее сертифицирован в обход правил ЕС.

2. Сорвать европейскую зеленую сделку еще до того, как она будет имплементирована. Критика венгерским премьером Виктором Орбаном газовой политики ЕС очень хорошо отображает эти две позиции России.

Но как будет развиваться ситуация – покажет время. Ведь такое настойчивое стремление России использовать газовый кризис в Европе в своих целях может спровоцировать обратный результат – еще более скорый переход Европы на зеленую энергию. Да и, вряд ли, Брюссель пойдет на нарушение газовой директивы ЕС и нарушение статьи 194 Лиссабонского соглашения о европейской солидарности – это чревато уже и политическим кризисом.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.