МЗС обіцяє, що українці поїдуть до ЄС навіть після виключення із «зеленого списку»

Євросоюз вирішив поки що не виключати Україну з «зеленого списку» країн, але щотижня цей список переглядається

Навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс й надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час години спілкування у Твіттері.

«Наразі правила поки не змінилися. Ми застосуємо всю дипломатичну майстерність, аби навіть у разі виключення з «зеленого списку» ЄС українці мали можливості подорожувати до країн Євросоюзу», – написав Кулеба.

Тим не менш минулого тижня одна країна ЄС заборонила в’їзд українським туристам. Навіть вакцинованим.

Відомо, що Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на тиждень. Наприкінці цього тижня список «зелених» країн знову переглянуть.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

Разом з тим деякі країни ЄС поступово вводять нові обмеження, це передусім стосується невакцинованих громадян. Так, Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

Також Німеччина змінила правила в'їзду українців.

Тепер й США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

Нагадуємо, що в Україні 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.





Графіка МОЗ

Варто знати, що в Україні незабаром запустять тестові версії covid-сертифікатів у «Дії». Йдеться про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.

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