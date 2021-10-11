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    Радник Банкової озвучив спосіб повернути Крим «за п'ять хвилин»

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    Арестович заявив, що Крим можна &laquo;деокупувати&raquo; за п'ять хвилин рішенням президента РФ - Радник Банкової озвучив спосіб повернути Крим «за п'ять хвилин»
    Арестович заявив, що Крим можна «деокупувати» за п'ять хвилин рішенням президента РФ
    Фото: Апостроф

    Радник підкреслив, що Україна дає можливість Росії врегулювати конфлікт

    Радник глави офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Дом» знайшов спосіб «повернути Крим» за п'ять хвилин. За його словами, це можна зробити рішенням глави Російської Федерації.

    «Війна в Донбасі може бути зупинена одним дзвінком. Крим може бути деокупувати за п'ять хвилин рішенням глави Російської Федерації. І відповідно, вся персональна відповідальність лежить на ньому», – вважає Арестович.

    Радник підкреслив, що Україна дає можливість Росії врегулювати конфлікт і «зберегти обличчя і піти звідси».

    Раніше Арестович заявив, що Київ зможе повернути контроль над Кримом військовим шляхом в разі великої регіональної війни в майбутньому. Він підкреслив, що в даний час Україна дотримується політико-дипломатичного варіанту.

    Раніше Арестович розповів, що Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями.

    Нагадаємо, на днях радник із інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

    Пізніше він розкритикував українців, які виступили проти його ідеї про перейменування країни в Русь-Україну. Арестович зазначив, що втомився від людей, чиї думки і дії продиктовані страхом або тупістю.

    Також Олексій Арестович, представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі й позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, раніше заявляв, що АТО – це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір. Про це він сказав в інтерв’ю ЗМІ, датованому у 2017 році.

    Теги: Крим Київ війна ОРДЛО Україна радник Олексій Арестович
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    Радник Банкової озвучив спосіб повернути Крим «за п'ять хвилин»