Радник Банкової озвучив спосіб повернути Крим «за п'ять хвилин»

Арестович заявив, що Крим можна «деокупувати» за п'ять хвилин рішенням президента РФ

Радник підкреслив, що Україна дає можливість Росії врегулювати конфлікт

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Дом» знайшов спосіб «повернути Крим» за п'ять хвилин. За його словами, це можна зробити рішенням глави Російської Федерації.

«Війна в Донбасі може бути зупинена одним дзвінком. Крим може бути деокупувати за п'ять хвилин рішенням глави Російської Федерації. І відповідно, вся персональна відповідальність лежить на ньому», – вважає Арестович.

Радник підкреслив, що Україна дає можливість Росії врегулювати конфлікт і «зберегти обличчя і піти звідси».

Раніше Арестович заявив, що Київ зможе повернути контроль над Кримом військовим шляхом в разі великої регіональної війни в майбутньому. Він підкреслив, що в даний час Україна дотримується політико-дипломатичного варіанту.

Раніше Арестович розповів, що Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями.

Нагадаємо, на днях радник із інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.

Пізніше він розкритикував українців, які виступили проти його ідеї про перейменування країни в Русь-Україну. Арестович зазначив, що втомився від людей, чиї думки і дії продиктовані страхом або тупістю.

Також Олексій Арестович, представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі й позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, раніше заявляв, що АТО – це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір. Про це він сказав в інтерв’ю ЗМІ, датованому у 2017 році.