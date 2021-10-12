Чому Зеленському треба йти на другий строк. На Банковій вигадали пояснення

В Офісі президента вигадали, як виправдати бажання Зеленського балатуватися на другий термін

Арестович: «Необхідно пожертвувати своїм іміджем людини, яка виконує свої обіцянки, та піти виконати інші»

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував можливість обрання Володимира Зеленського на другий термін. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Наш».

За його словами, Зеленський обіцяв балотуватися тільки на один президентський термін, ще коли був кандидатом у президенти, а зараз він глава держави та перед ним стоїть вибір: не виконати цю обіцянку або цілий ряд. Він підкреслив, що в даному випадку йдеться навіть не про обіцянки, а про зміну країни. «Якщо ти до кінця одного терміну не виконав те, що задумав, то необхідно пожертвувати своїм іміджем людини, яка виконує свої обіцянки, та піти виконати інші», – виправдав заяви президента Арестович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у програмі «Світське життя» прокоментував, чи планує йти на другий термін. Також він зізнався, що родина негативно ставиться до ймовірного наступного президенства.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу «Дом» знайшов спосіб «повернути Крим» за п'ять хвилин. За його словами, це можна зробити рішенням глави Російської Федерації.

Також Арестович розповів, що Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями.

Нагадаємо, радник із інформ-питань у Тристоронній контактній групі у Мінську і радник глави Офісу президента України Олексій Арестович запропонував змінити назву України на Русь-Україна.