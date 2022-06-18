Радник Єрмака пояснив, чому Захід не хоче поставляти Україні наступальне озброєння

Арестович пояснив, чому Захід не хоче поставляти Україні танки і літаки

Арестович заявив, що Захід не хоче остаточної поразки Росії у війні

Країни Заходу домовилися не поставляти Україні танки і штурмові літаки, оскільки вони нібито не хочуть остаточної поразки Росії у війні проти України. Про це в інтерв'ю російському адвокату й правозахиснику Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, таке озброєння стало б основою для успішних наступальних дій.

«Зрозуміло, про що йдеться. Вони (країни Заходу – ред.) не хочуть остаточної поразки РФ. Вони хочуть примусити Росію до переговорів, щоб укласти мир», – сказав Арестович.

Він також вважає, що європейські плани щодо укладання миру шляхом переговорів між Росією та Україною не матимуть успіху.

«Мова піде про звільнення Україною усієї території військовим шляхом, або принаймні до лінії кордону, яка була до 24 лютого. Просто через одну просту причину. Одного разу настане перелом – російська війська почнуть відходити з України самі, як відходили з Київської, Сумської, Чернігівської областей. Розуміючи безперспективність, почнуть відходити», – пояснив Арестович.

Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

У Києві Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».