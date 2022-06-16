Шольц у Ірпені неоднозначно відповів про постачання зброї Україні

Олаф Шольц пообіцяв враховувати під час рішень про надання зброї ЗСУ, що Росія веде війну на знищення України

Канцлер Німеччини визнав, що Росія веде війну на знищення України.

Олаф Шольц не став прямо відповідати на питання німецького кореспондента про зброю для України. Про це повідомляє видання Bild, яке і представляв цей журналіст.

Кореспондент запитав федерального канцлера Німеччини під час візиту до Ірпеня, що значить його візит в Україну для процесу постачання зброї. Але прямої відповіді на це питання Олаф Шольц не надав, звернувши увагу на побачене у зруйнованому рашистами місті.

«Жахливими є ці руйнування, які спричинила війна. І ще більш жахливо те, наскільки безглуздим є усе це насильство», – наголосив німецький канцлер на жертвах серед цивільного населення.

Шольц зазначив, що ситуація в Ірпені та інших українських містах промовисто говорить про російську загарбницьку війну, яка іде на знищення України. «Ми повинні пам’ятати про це, коли прийматимемо рішення», – запевнив федеральний канцлер Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Перш за все вони відправилися до Ірпеня, який є одним із найбільш постраждалих від рашистської агресії українських міст.

Шольц ще у Києві заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.