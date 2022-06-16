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    Політика

    Шольц зробив заяву про допомогу Україні у війні

    Шольц зробив заяву про допомогу Україні у війні

    Німеччина допомагатиме Україні «стільки, скільки потрібно»

    Німецький канцлер Олаф Шольц, який прибув до Києва, заявив, що Німеччина допомагатиме Україні «стільки, скільки потрібно». Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

    «Але ми не просто хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, але також і коли мова йде про зброю – буде продовжуватися. І що ми будемо продовжувати його до тих пір, поки це буде необхідно для боротьби України за незалежність», – сказав Шольц.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Також до Києва прибув президент ще однієї країни – Клаус Йоханніс.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц зробив заяву про допомогу Україні у війні