«Гарпуни» запрацювали: Арестович розповів, як потонув буксир «Василь Бех»

Корабель потопили приблизно за 90 кілометрів від узбережжя Одещини

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович підтвердив, що російське судно «Василь Бех» було вражене двома британськими ракетами Harpoon. Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 17 червня.

Арестович зазначив, що у цьому контексті здобутки ВМС України по кількості ворожих суден, які вдалося вразити у цій війні, навіть не входячи з портів.

«Ми втопили російський буксир, який діяв як судно забезпечення, який називається «Василь Бех». В нього влучили дві ракети сьогодні десь у районі четвертої ранку – Harpoon. «Гарпуни» запрацювали – британські ракети», – сказав радник голови ОП.

Він не зміг дати точної відповіді про те, на яку відстань вистрелили ці ракети, проте сказав, що вона може дорівнювати відстані від острова Зміїного до Одеси.

«Harpoon є, що на 280 (км – ред.) стріляють, є – на 90. Це – явно далі 90», – додав Арестович.

«До речі, я прочитав на одному знаменитому форумі, де люди обмінюються думками, що українські ВМС, не виходячи під час цієї війни з порту, стають після 45-го року ледь не найбільшим флотом по кількості затопленого тоннажу противника», – розповів радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

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