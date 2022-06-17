Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна»

Шольц про підсумки візиту до Києва: мир на умовах Путіна Неможливий

Канцлер Німеччини назвав «ілюзією Путіна» очікування Кремля, що Росії вдасться захопити частину території України

Німеччина відкидає «мир під диктування« на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Як повідомляє телеканал ARD, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками поїздки до Києва.

Він назвав «ілюзією Путіна» очікування Кремля, що Росії вдасться захопити частину території України, а потім дочекатися змін з плином часу.

Необхідно домогтися, щоб Росія відмовилася від плану «захопити частину України за допомогою жорстокого насильства« і від своєї «імперіалістичної концепції зміни кордонів країн«, заявив Шольц.

Телеведуча вказала, що президент Франції Емманюель Макрон у своїй промові під час візиту до Києва говорив про підтримку Києва аж до перемоги України, в той час, як Шольц заявив про «неможливість нав'язаного Росією миру«. Канцлер у відповідь назвав можливість такого світу «ілюзією Путіна«, який вважає, що«зможе захопити землі і дочекатися, коли часи зміняться«.

«Це ілюзія, і я Путіну це говорив. Наприклад, санкції щодо Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною. Це умови миру будуть вирішувати жителі, парламент, президент України–, - сказав Шольц.

Нагадаємо, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.