Рашисти відпустили з полону проректора Херсонського університету

Проректора Херсонського державного університету відпустили на свободу

Російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, він уже перебуває на підконтрольній Україні території. Про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook.

«Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що (опівночі – ред.) зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці! Його звільнили з утримання днями. Ті, хто знає, яке воно життя в окупації, розуміють, чому ми відразу не оприлюднили цю інформацію. Бо ніхто не міг гарантувати безпеку Максима у Херсоні. Зараз я вже можу сказати велике дякуємо всім, хто переймався долею нашого друга та колеги», – написав Співаковський.

Співаковський подякував освітянській спільноті, Міністерству освіти і науки України, міжнародним та державним правозахисним інституціям, правоохоронним органам, громадськості, журналістам.

«Кожне ваше слово в ефірі, кожна публікація, пост, згадування у доповідях, у тому числі на міжнародній арені, про зухвале викрадення Максима Вінника у Херсоні – це були ті цвяхи, які ми всі разом вбивали у свідомість росіян. Не можна викрадати людей, це злочин!», – додав він.

Нагадаємо, рашисти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника після того, як захопили головний корпус вузу.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти викрали селищну голову. Також повідомлялося, що рашисти повторно викрали селищного голову Кирилівки.