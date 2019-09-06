Разумков готовий відправити до Венеціанської комісії ініціативи Зеленського



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

Разумков вважає нормальною практикою подачу законопроєктів до Європейської комісії за демократію через право

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно сприймає пропозицію направити до Венеціанської комісії ініційовані президентом Володимиром Зеленський законопроєкти про зміни до Конституції України.

Про це глава парламенту заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію – одне іншому не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок», - сказав він.

Разумков вважає нормальною практикою подачу законопроєктів до Європейської комісії за демократію через право, і не бачить в цьому жодної проблеми.

Нагадаємо, Рада зможе ухвалити сім законопроєктів щодо змін до Конституції в лютому.

Як відомо, у вівторок Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду сім законопроєктів, внесених президентом Володимиром Зеленським:

Також 3 вересня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».