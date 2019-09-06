Разумков готовий відправити до Венеціанської комісії ініціативи Зеленського
Разумков вважає нормальною практикою подачу законопроєктів до Європейської комісії за демократію через право
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно сприймає пропозицію направити до Венеціанської комісії ініційовані президентом Володимиром Зеленський законопроєкти про зміни до Конституції України.
Про це глава парламенту заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».
«Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію – одне іншому не заважає. І ми про це говорили під час засідання: ми направляємо це в Конституційний суд, але після цього ми також готові відправити Комісії, щоб вона дала свій висновок», - сказав він.
Разумков вважає нормальною практикою подачу законопроєктів до Європейської комісії за демократію через право, і не бачить в цьому жодної проблеми.
Нагадаємо, Рада зможе ухвалити сім законопроєктів щодо змін до Конституції в лютому.
Як відомо, у вівторок Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду сім законопроєктів, внесених президентом Володимиром Зеленським:
- №1013 «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)»;
- №1014 «Про внесення змін до статті 106 Конституції України»;
- №1015 «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)»;
- №1016 «Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)»;
- №1017 «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)»;
- № 1027 «Про внесення змін до ст. 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)».
- № 1028 «Про внесення змін до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)».
Також 3 вересня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».