Бойовики не пускають на окупований Донбас спостерігачів ОБСЄ



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Місія ОБСЄ на Донбасі

Жоден наглядач не зміг перетнути лінію розмежування в бік тимчасово окупованої території України

Російські окупаційні війська не дозволяють місії ОБСЄ потрапити на тимчасово окуповані території Донбасу.

Про це заявив помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв, повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

«Рух через КПВВ «Мар’їнка» повністю заблокований з боку окупантів. Рух через КПВВ «Новотроїцьке» вони дозволяють лише двічі на тиждень», – повідомив Заруднєв.

За його словами, окупанти блокують роботи представників місії ОБСЄ.

«До цього часу жоден наглядач не зміг перетнути лінію розмежування в бік тимчасово окупованої території України», – зазначив він.

До слова, упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню.

Розвідка також повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

Як повідомлялося 24 жовтня, на Донбасі загинув ватажок батальйону бойовиків «Призрак» Марков.