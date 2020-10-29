Разумков розпочав візит до Німеччини



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Візит голови Верховної Ради Дмитра Розумкова до Німеччини відбуватиметься протягом двох днів

Під час візиту Дмитро Разумков проведе зустрічі, зокрема з президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле та лідером партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер

Голова Верховної Ради 29 жовтня розпочав візит до Німеччини, що триватиме два дні. Про це йдеться на парламентському сайті.

Зазначається, що під час візиту Дмитро Разумков проведе зустрічі з президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле, головою комітету Бундестагу з питань ЄС Ґунтером Кріхбаумом, Федеральним міністром оборони, лідером партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер та Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Також голова Верховної Ради України зустрінеться із заступницею голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Ґабріелою Гайнріх, заступником голови фракції Християнсько-демократичний союз/ Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Йоганном Вадефулем, головою фракції Християнсько-соціальний союз (ХСС) у Бундестазі Александром Добріндтом, головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром (фракція Союз 90/Зелені) та її членами й головою опозиційної партії і фракції у Бундестазі «Вільна демократична партія Німеччини» Крістіаном Лінднером.

До слова, нинішній візит спікера українського парламенту до ФРН є першим за останні п'ять років.

Як повідомлялося 28 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав термінове доручення пресслужбі Апарату Ради переглянути та ухвалити виважене рішення щодо переліку ЗМІ та підстав позбавлення їх акредитації до парламенту.

Напередодні стало відомо, що комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам 22 видань відвідувати парламент. До цього чорного списку потрапили навіть журналісти-розслідувачі «Слідства.Інфо».