Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход



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Найближчим часом фракція партії «Слуга народу» у парламенті буде вирішувати питання про подальше перебування Ганни Скороход у своїх лавах

Спікер Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні

Ситуація з народною депутаткою від «Слуги народу» Ганною Скороход та її чоловіком навряд чи була створена навмисно – це або випадковість, або якісь «сплановані дії правоохоронних органів».

Про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Відповідаючи на питання щодо ситуації навколо Скороход та арешту її чоловіка, Разумков сказав, що дізнався про ці події, як і більша частина народних депутатів, тільки в Раді.

«Я дізнався про це, як і ви, перебуваючи в стінах парламенту... Мені не було відомо про ці події», – вказав спікер.

При цьому Разумков підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні – в Україні для визначення винності людини існують правоохоронні органи і суди. Також він нагадав, що окрім Скороход, ще 16 депутатів «Слуги народу» проголосували проти ринку землі – і ні з ким нічого не сталося.

«Але це сталося з чоловіком одного з депутатів. Я не можу зараз говорити, що це якимось чином пов'язано. Тому що, наскільки мені відомо, і я думаю, що я не помиляюся, по всім іншим особам, які не голосували або утрималися, проголосували «проти», жодних таких дій не відбулося... Сьогодні у мене немає інформації щодо цієї ситуації», – сказав він.

Однак при цьому Разумков підтвердив, що найближчим часом фракція партії «Слуга народу» у парламенті буде вирішувати питання про подальше перебування Скороход у своїх лавах.

Нагадаємо, в ході засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

Згодом адвокат повідомив подробиці затримання чоловіка депутатки Скороход.

Також у Генпрокуратурі назвали причини затримання чоловіка депутатки Скороход.