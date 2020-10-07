Боксери, футболісти і біатлоністи… Топ-10 спортсменів, які йдуть на місцеві вибори
Шляхом Кличка і Беленюка. Так багато атлетів одночасно ще не йшли у депутати
25 жовтня в Україні – місцеві вибори. Ажіотаж навколо цієї події з кожним днем більший, отримати неоплачувані мандати хоче чимало відомих людей. Особлива когорта серед них – спортсмени. Видається, що такої великої кількості відомих атлетів як цьогоріч, серед учасників виборів ще не було. І мова не лише про Київ, де останніх шість років місто очолює вічний чемпіон світу за версією WBC з боксу Віталій Кличко. Мода охопила всю країну.
«Главком» сформував топ-10 спортивних зірок, які хочуть не тільки обратися в місцеві ради, а й очолити міста. При цьому Кличко-старшого, який відбувся як політик, у цей рейтинг вже не потрапив.
Олександр Шовковський
45-річний ексворотар київського «Динамо» і збірної України іде на вибори до Київради під другим номером за списком партії «Удар» Віталія Кличка. Для Шовковського, який нині є помічником Андрія Шевченка у національній збірній України з футболу, це перший виборчий досвід. Раніше Олександр вирізнявся заявами політичного характеру в соцмережах. Скажімо, був одним із небагатьох відомих українських спортсменів, хто підтримував Революцію Гідності. Шовковський, журналіст за освітою, вільно володіє українською мовою, чим одного разу навіть заслужив на захоплення й похвалу від зіркового партнера за «Динамо» 90-х Олександра Головка. Разом з тим, автобіографічну книгу Шовковський випустив російською і зачепив почуття багатьох українців тим, що не бачить проблеми в двомовності.
Станіслав Медведенко
Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації в складі «Лос-Анджелес Лейкерс» збирається обратися до Київради по Дніпровському району від партії «Голос». Станіслав після повернення зі США в Україну постійно проявляв соціальну активність. В основному вона торкалася спорту і бажання реформувати гру, якій він присвятив життя. Однак торік Медведенко після конфлікту з президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським був публічно виключений із виконкому цієї організації з формулюванням «за висловлювання в пресі та соціальних мережах, які підривають авторитет та імідж Федерації, є неетичними і такими, що порушують статут ФБУ». Сам спортсмен в інтерв’ю «Главкому» такі твердження спростував, а трохи згодом намагався реформувати спорт уже шляхом громадських слухань при Міністерстві культури, молоді і спорту. Правда, невдовзі після циклу зустрічей на різну тематику президент Зеленський розформував Мінкультмолодьспорт і відродив окреме Міністерство. В якому місця Медведенку не знайшлося.
Андрій Дериземля
Перший в українській історії призер чемпіонатів світу з біатлону зараз є чинним депутатом Чернігівської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Паралельно Дериземля працює в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міськради. З початком російсько-української війни він був активним волонтером. Нині балотується в Чернігівську міську раду від об’єднання «Рідний дім» і підтримує на виборах міського голови Владислава Атрошенка.
Георгій Зантарая
32-річний перший в історії український чемпіон світу з дзюдо, буде балотуватися у Київраду за списком «Слуги народу», в якому отримав №7. Георгій народився в абхазькому місті Ґалі (Грузія). У Києві сім’я Зантараїв опинилася на початку 90-х років минулого сторіччя, коли в Грузії спалахнула війна. На початку вересня Георгій відкрив реконструйовану за кошт представників абсолютно різних політичних сил ДЮСШ «Юний спартаківець» у Києві, у якій сам займався з дитинства і яка тепер носитиме його ім’я. Зауважимо, що поряд із Зантараєю в десятку списку «Слуги народу» в Київраду під третім номером іде бронзова призерка Олімпіади-2000 з потрійного стрибка, легкоатлетка Олена Говорова.
В’ячеслав Узелков
Колишній боксер заявив про свій намір балотуватися на посаду міського голови Вінниці. У мери міста він йде від партії «Опозиційна платформа – За життя». Узелков заявляє про свої політичні амбіції не вперше. У 2019 році напередодні перевиборів до Верховної ради колишній боксер заявив, що отримав пропозицію від однієї партії. Але тоді не назвав політичну силу. А своє вагання балотуватися пояснив тим, що не дуже бачить себе народним депутатом і не хоче покидати Вінницю. Але питав поради у своїх підписників в соцмережі. У 2014-2015 роках, після завершення кар’єри боксера, яка тривала 11 років, Узелков був членом журі талант-шоу «Україна має талант». Також він був тренером у програмі «Зважені та щасливі». У 2016 році Узелков переніс інсульт, а нещодавно зі скандалом розійшовся з дружиною. Шлях у політику боксеру відкрився після того, як він почав співпрацювати з дружиною Віктора Медведчука, який є одним із головних «акціонерів» ОПЗЖ. Узелкова як волонтера цьогоріч у квітні залучили до благодійних акцій Фонду Оксани Марченко, який перед виборами почав активно піаритись на допомозі нужденним.
Володимир Сидоренко
Знаменитий український боксер-легковаговик, бронзовий призер Олімпіади-2000, чемпіон світу за версією WBA в 2005-2008 роках висунув свою кандидатуру в мери Енергодара. 43-річний Сидоренко балотується від партії «Слуга народу». «Я повернувся в своє рідне місто Енергодар. Те, що не встиг втілити в життя в столиці, хочу зробити тут», – заявив Володимир, який успішно займався бізнесом в Україні й Італії. Його рідний брат-близнюк Валерій Сидоренко, котрий також був сильним боксером і входив у збірну України з олімпійського боксу на зламі тисячоліть, буде кандидатом в депутати до міської ради Енергодара від цієї ж партії.
Наталія Кроль
Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів іде в депутати Рівненської міської ради за мажоритарним виборчим округом №4 від партії «Рівне разом», лідером якої є відомий у краї підприємець Віктор Шакирзян. «Мені є що сказати та зробити. Сподіваюся, ваша підтримка допоможе втілитися в амплуа депутата Рівненської міської ради. Округ у самому серці міста, де я виросла та знаю багатьох, як і вони мене», – написала Наталія про своє рішення. Цікаво, що на початку цього року Кроль, яку любителі легкої атлетики ліпше знають за дівочим прізвищем Прищепа, здала позитивну допінг-пробу, отримала 20-місячну дискваліфікацію й відповідно не виступить на Олімпіаді в Токіо, яка перенесена на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу. «Нас списують, як відпрацьований матеріал», – прокоментувала своє відсторонення спортсменка в інтерв’ю «Главкому».
Станіслав Горуна
Чемпіон Європи і ІІ Європейських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу-2014 з карате балотується у депутати Львівської міської ради від «Самопомочі» по виборчому округу №1. За словами Горуни, він готовий до критики від людей через такий крок. «Одразу попереджаю: готовий до хейту (мене це веселить) і готовий до провокацій (мене це драйвить)! Тому сміливіше – обов’язково вчепіть на мене стереотип низькосортності відомих вам політиків, підведіть всіх політиків під одну планку і мене туди ж. Також, праведно можете очікувати як я буду «псуватися» і робитися гіршим, бо заліз в те болото. Буду мати приємність вас в тому розчарувати», – зізнався каратист. Свого часу Станіслав запам’ятався різким випадом на адресу боксерів Усика і Ломаченка через їх проросійськість: «Така публічна позиція мене взагалі відвернула що від них, хоча ще рік тому я хотів потренуватися як з одним, так і з іншим. У мене були спроби навіть організувати спільні тренування, мені вони цікаві як спортсмени, вони – топового рівня атлети».
Максим Бурсак
Боксер, який свого часу бився за титул чемпіона світу, балотуватиметься до Київської міської ради від партії «Удар». «Я офіційно став кандидатом в депутати міськради від політичної партії «Удар» Віталія Кличка. Дякую меру за надану ним довіру, я не підведу. Балотуватися буду в Дарницькому районі, де я виріс. Сподіваюся на вашу підтримку», — написав про рішення йти в політику 36-річний спортсмен. Нещодавно під час спілкування з вболівальниками в Instagram майбутній кандидат, відповідаючи на питання – «Чий Крим?» – не сказав, що Крим – український. Боксер відповів: «Кримчан».
Іван Гешко
41-річний бронзовий призер чемпіонату світу-2003 з бігу на 1500 метрів хоче стати мером рідної Кіцмані на Буковині. Гешко завжди проявляв соціальну активність, а напередодні останніх парламентських виборів навіть збирався балотуватися від «Слуги народу». Проте потім зняв кандидатуру на користь друга-спортивного журналіста Георгія Мазурашу, який був обраний у парламент і офіційним помічником якого Гешко є.
Додамо, що з інших спортивних знаменитостей за списком партії «За майбутнє» у Київраду збирається потрапити ексрадикал, перший український чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв. За списком «Удару» в столичну міську раду збирається пробитися чинний хокеїст збірної України Сергій Бабинець. А ось чемпіонка світу з паверліфтингу Лілія Проць за три тижні до виборів відмовилася від місця в списку партії «За майбутнє» на виборах у Тернопільську міську раду, бо «почалися партійні підкилимні ігри, а я маю свої цінності, принципи, пріоритети і їм не зраджую».
Іван Вербицький, «Главком»