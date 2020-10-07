Боксери, футболісти і біатлоністи… Топ-10 спортсменів, які йдуть на місцеві вибори

Олександр Шовковський - найзірковіший зі спортивних кандидатів Світлина - Віталій Червоненко, ВВС

Шляхом Кличка і Беленюка. Так багато атлетів одночасно ще не йшли у депутати

25 жовтня в Україні – місцеві вибори. Ажіотаж навколо цієї події з кожним днем більший, отримати неоплачувані мандати хоче чимало відомих людей. Особлива когорта серед них – спортсмени. Видається, що такої великої кількості відомих атлетів як цьогоріч, серед учасників виборів ще не було. І мова не лише про Київ, де останніх шість років місто очолює вічний чемпіон світу за версією WBC з боксу Віталій Кличко. Мода охопила всю країну.

«Главком» сформував топ-10 спортивних зірок, які хочуть не тільки обратися в місцеві ради, а й очолити міста. При цьому Кличко-старшого, який відбувся як політик, у цей рейтинг вже не потрапив.

Олександр Шовковський

Наразі Олександр Шовковський зосереджений не на виборах, а на трьох жовтневих поєдинках футбольної збірної

45-річний ексворотар київського «Динамо» і збірної України іде на вибори до Київради під другим номером за списком партії «Удар» Віталія Кличка. Для Шовковського, який нині є помічником Андрія Шевченка у національній збірній України з футболу, це перший виборчий досвід. Раніше Олександр вирізнявся заявами політичного характеру в соцмережах. Скажімо, був одним із небагатьох відомих українських спортсменів, хто підтримував Революцію Гідності. Шовковський, журналіст за освітою, вільно володіє українською мовою, чим одного разу навіть заслужив на захоплення й похвалу від зіркового партнера за «Динамо» 90-х Олександра Головка. Разом з тим, автобіографічну книгу Шовковський випустив російською і зачепив почуття багатьох українців тим, що не бачить проблеми в двомовності.

Станіслав Медведенко

На торішні парламентські вибори дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко йшов самовисуванцем. І не зміг перемогти

Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації в складі «Лос-Анджелес Лейкерс» збирається обратися до Київради по Дніпровському району від партії «Голос». Станіслав після повернення зі США в Україну постійно проявляв соціальну активність. В основному вона торкалася спорту і бажання реформувати гру, якій він присвятив життя. Однак торік Медведенко після конфлікту з президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським був публічно виключений із виконкому цієї організації з формулюванням «за висловлювання в пресі та соціальних мережах, які підривають авторитет та імідж Федерації, є неетичними і такими, що порушують статут ФБУ». Сам спортсмен в інтерв’ю «Главкому» такі твердження спростував, а трохи згодом намагався реформувати спорт уже шляхом громадських слухань при Міністерстві культури, молоді і спорту. Правда, невдовзі після циклу зустрічей на різну тематику президент Зеленський розформував Мінкультмолодьспорт і відродив окреме Міністерство. В якому місця Медведенку не знайшлося.

Андрій Дериземля

Андрій Дериземля веде активну агітацію

Перший в українській історії призер чемпіонатів світу з біатлону зараз є чинним депутатом Чернігівської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Паралельно Дериземля працює в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міськради. З початком російсько-української війни він був активним волонтером. Нині балотується в Чернігівську міську раду від об’єднання «Рідний дім» і підтримує на виборах міського голови Владислава Атрошенка.

Георгій Зантарая

Георгій Зантарая відкрив школу власного імені

32-річний перший в історії український чемпіон світу з дзюдо, буде балотуватися у Київраду за списком «Слуги народу», в якому отримав №7. Георгій народився в абхазькому місті Ґалі (Грузія). У Києві сім’я Зантараїв опинилася на початку 90-х років минулого сторіччя, коли в Грузії спалахнула війна. На початку вересня Георгій відкрив реконструйовану за кошт представників абсолютно різних політичних сил ДЮСШ «Юний спартаківець» у Києві, у якій сам займався з дитинства і яка тепер носитиме його ім’я. Зауважимо, що поряд із Зантараєю в десятку списку «Слуги народу» в Київраду під третім номером іде бронзова призерка Олімпіади-2000 з потрійного стрибка, легкоатлетка Олена Говорова.

В’ячеслав Узелков

Презентувати кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узелкова приїздив особисто Юрій Бойко

Колишній боксер заявив про свій намір балотуватися на посаду міського голови Вінниці. У мери міста він йде від партії «Опозиційна платформа – За життя». Узелков заявляє про свої політичні амбіції не вперше. У 2019 році напередодні перевиборів до Верховної ради колишній боксер заявив, що отримав пропозицію від однієї партії. Але тоді не назвав політичну силу. А своє вагання балотуватися пояснив тим, що не дуже бачить себе народним депутатом і не хоче покидати Вінницю. Але питав поради у своїх підписників в соцмережі. У 2014-2015 роках, після завершення кар’єри боксера, яка тривала 11 років, Узелков був членом журі талант-шоу «Україна має талант». Також він був тренером у програмі «Зважені та щасливі». У 2016 році Узелков переніс інсульт, а нещодавно зі скандалом розійшовся з дружиною. Шлях у політику боксеру відкрився після того, як він почав співпрацювати з дружиною Віктора Медведчука, який є одним із головних «акціонерів» ОПЗЖ. Узелкова як волонтера цьогоріч у квітні залучили до благодійних акцій Фонду Оксани Марченко, який перед виборами почав активно піаритись на допомозі нужденним.

Володимир Сидоренко

Брати Сидоренки з лідером політичної сили, яку вони представляють

Знаменитий український боксер-легковаговик, бронзовий призер Олімпіади-2000, чемпіон світу за версією WBA в 2005-2008 роках висунув свою кандидатуру в мери Енергодара. 43-річний Сидоренко балотується від партії «Слуга народу». «Я повернувся в своє рідне місто Енергодар. Те, що не встиг втілити в життя в столиці, хочу зробити тут», – заявив Володимир, який успішно займався бізнесом в Україні й Італії. Його рідний брат-близнюк Валерій Сидоренко, котрий також був сильним боксером і входив у збірну України з олімпійського боксу на зламі тисячоліть, буде кандидатом в депутати до міської ради Енергодара від цієї ж партії.

Наталія Кроль

Наталія Кроль до дискваліфікації була однією з найуспішніших українських легкоатлеток

Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів іде в депутати Рівненської міської ради за мажоритарним виборчим округом №4 від партії «Рівне разом», лідером якої є відомий у краї підприємець Віктор Шакирзян. «Мені є що сказати та зробити. Сподіваюся, ваша підтримка допоможе втілитися в амплуа депутата Рівненської міської ради. Округ у самому серці міста, де я виросла та знаю багатьох, як і вони мене», – написала Наталія про своє рішення. Цікаво, що на початку цього року Кроль, яку любителі легкої атлетики ліпше знають за дівочим прізвищем Прищепа, здала позитивну допінг-пробу, отримала 20-місячну дискваліфікацію й відповідно не виступить на Олімпіаді в Токіо, яка перенесена на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу. «Нас списують, як відпрацьований матеріал», – прокоментувала своє відсторонення спортсменка в інтерв’ю «Главкому».

Станіслав Горуна

Станіслав Горуна вирішив спробувати себе в політиці

Чемпіон Європи і ІІ Європейських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу-2014 з карате балотується у депутати Львівської міської ради від «Самопомочі» по виборчому округу №1. За словами Горуни, він готовий до критики від людей через такий крок. «Одразу попереджаю: готовий до хейту (мене це веселить) і готовий до провокацій (мене це драйвить)! Тому сміливіше – обов’язково вчепіть на мене стереотип низькосортності відомих вам політиків, підведіть всіх політиків під одну планку і мене туди ж. Також, праведно можете очікувати як я буду «псуватися» і робитися гіршим, бо заліз в те болото. Буду мати приємність вас в тому розчарувати», – зізнався каратист. Свого часу Станіслав запам’ятався різким випадом на адресу боксерів Усика і Ломаченка через їх проросійськість: «Така публічна позиція мене взагалі відвернула що від них, хоча ще рік тому я хотів потренуватися як з одним, так і з іншим. У мене були спроби навіть організувати спільні тренування, мені вони цікаві як спортсмени, вони – топового рівня атлети».

Максим Бурсак

Максим Бурсак уже наробив світлин для політичної агітації

Боксер, який свого часу бився за титул чемпіона світу, балотуватиметься до Київської міської ради від партії «Удар». «Я офіційно став кандидатом в депутати міськради від політичної партії «Удар» Віталія Кличка. Дякую меру за надану ним довіру, я не підведу. Балотуватися буду в Дарницькому районі, де я виріс. Сподіваюся на вашу підтримку», — написав про рішення йти в політику 36-річний спортсмен. Нещодавно під час спілкування з вболівальниками в Instagram майбутній кандидат, відповідаючи на питання – «Чий Крим?» – не сказав, що Крим – український. Боксер відповів: «Кримчан».

Іван Гешко

Іван Гешко і Володимир Зеленський

41-річний бронзовий призер чемпіонату світу-2003 з бігу на 1500 метрів хоче стати мером рідної Кіцмані на Буковині. Гешко завжди проявляв соціальну активність, а напередодні останніх парламентських виборів навіть збирався балотуватися від «Слуги народу». Проте потім зняв кандидатуру на користь друга-спортивного журналіста Георгія Мазурашу, який був обраний у парламент і офіційним помічником якого Гешко є.

Додамо, що з інших спортивних знаменитостей за списком партії «За майбутнє» у Київраду збирається потрапити ексрадикал, перший український чемпіон світу з плавання Денис Силантьєв. За списком «Удару» в столичну міську раду збирається пробитися чинний хокеїст збірної України Сергій Бабинець. А ось чемпіонка світу з паверліфтингу Лілія Проць за три тижні до виборів відмовилася від місця в списку партії «За майбутнє» на виборах у Тернопільську міську раду, бо «почалися партійні підкилимні ігри, а я маю свої цінності, принципи, пріоритети і їм не зраджую».

Іван Вербицький, «Главком»

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