«Що ж, поборемося». Борець-нардеп Жан Беленюк захворів на коронавірус



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24 вересня. Жан Беленюк під час подій в Олімпійському коледжі Світлина - Іван Вербицький

Спортсмен невдовзі після здачі позитивного тесту записав відео

Дворазовий чемпіон світу з боротьби, народний депутат України від «Слуги народу» Жан Беленюк підхопив коронавірусну інфекцію. Про це спортсмен повідомив через власні соцмережі.

«На жаль, коронавірус не обійшов мене стороною... Ну що, поборемося», - підписав Беленюк відповідне відео невдовзі після отримання позитивного результату тесту.

За словами Жана, він приблизно розуміє, де міг підхопити інфекцію, тому коли проходив тестування, на 99% був упевнений, що захворів. Беленюк каже, що впродовж останніх днів погано почувався – температура трималася у межах 37 градусів, ломало тіло, а під вечір починалися головні болі.

Оскільки від спортсменів, які побороли Covid-19, інформації мало, Жан обіцяє вести блоґ про те, як він боре цю хворобу.

Нагадаємо, що не далі як минулого тижня Жан Беленюк був присутній під час гарячих баталій навколо Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Там він був одним з небагатьох, хто практично не скидав з обличчя захисної маски. Мить, зафіксована на світлині – одна з рідкісних того дня, коли можна було піймати об’єктивом обличчя чемпіона.