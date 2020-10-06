Україна та ЄС закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод – Зеленський
Значна частина Саміту була присвячена питанню врегулювання ситуації на Донбасі
Учасники саміту Україна–Європейський Союз закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках саміту.
«Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання Мінських домовленостей», – зазначив президент.
Глава Української держави розповів, що значна частина Саміту була присвячена питанню врегулювання ситуації на Донбасі та реалізації кроків з метою імплементації Мінських домовленостей.
«Європейські партнери високо оцінили наші зусилля на шляху до миру, а також – активну й конструктивну позицію України у Нормандському форматі», – констатував Зеленський.
Глава держави також повідомив, що отримав запевнення: санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.
«Ми вдячні нашим партнерам за послідовність і підтримку. Нещодавнє рішення про санкції за будівництво залізничного переходу через Керченський міст її доводять», – наголосив Зеленський.