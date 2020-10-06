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    Політика

    Україна та ЄС закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод – Зеленський

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    Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками 22-го Саміту Україна &ndash; ЄС - Україна та ЄС закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод – Зеленський
    Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС

    Значна частина Саміту була присвячена питанню врегулювання ситуації на Донбасі

    Учасники саміту Україна–Європейський Союз закликали Росію забезпечити повне виконання Мінських угод.

    Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках саміту.

    «Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання Мінських домовленостей», – зазначив президент.

    Глава Української держави розповів, що значна частина Саміту була присвячена питанню врегулювання ситуації на Донбасі та реалізації кроків з метою імплементації Мінських домовленостей.

    «Європейські партнери високо оцінили наші зусилля на шляху до миру, а також – активну й конструктивну позицію України у Нормандському форматі», – констатував Зеленський.

    Глава держави також повідомив, що отримав запевнення: санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

    «Ми вдячні нашим партнерам за послідовність і підтримку. Нещодавнє рішення про санкції за будівництво залізничного переходу через Керченський міст її доводять», – наголосив Зеленський.

    ЄС Росія санкції Володимир Зеленський Україна президент Керченський міст
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